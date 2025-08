Rotary Club de Adamantina retoma programa de intercâmbio e recebe três estudantes estrangeiros

O Rotary Club de Adamantina (Distrito 4510) vivenciou um momento especial na noite da última quarta-feira, 30 de julho, ao receber oficialmente três estudantes estrangeiros por meio do programa de intercâmbio Rotary Youth Exchange (RYE). Esta é a primeira vez, desde o período da pandemia da Covid-19, que o clube volta a participar ativamente do programa, recebendo e enviando jovens para o exterior.

Os estudantes intercambistas permanecerão em Adamantina por um período que varia entre 10 a 12 meses. Durante esse tempo, eles serão acolhidos por famílias da cidade que, por sua vez, também estão enviando seus filhos para viver a experiência internacional promovida pelo Rotary. Essa dinâmica fortalece os laços de amizade e compreensão entre culturas, além de reforçar o espírito de solidariedade e cidadania global promovido pelo clube.

O RYE – Rotary Youth Exchange é reconhecido como o maior e mais estruturado programa de intercâmbio estudantil do mundo, com presença em mais de 100 países. Em 2025, o programa celebra 50 anos de sua oficialização como ação permanente do Rotary Internacional, consolidando sua importância na formação de jovens líderes e cidadãos do mundo.

No contexto do Distrito 4510, o programa tem uma história marcante, com raízes profundas em Adamantina. Foi graças ao empenho e visão do saudoso Dr. Joamyr Castro – uma das figuras mais atuantes do Rotary local – que o RYE foi implantado na região. Dr. Joamyr ocupou diversos cargos de liderança na estrutura rotária, sendo por muitos anos o Chair do programa RYE/YEP no Distrito 4510 e, posteriormente, governador do Distrito, deixando um legado de dedicação ao ideal rotário e à juventude.

A retomada do intercâmbio marca não apenas o fortalecimento das atividades rotárias em Adamantina, mas também o retorno de uma importante ponte cultural e educacional, que transforma vidas e promove a paz por meio da compreensão entre os povos.

Por Folha Regional Adamantina

