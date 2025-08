Membros da ADNAP participam de manifestação na Avenida Paulista em apoio a pautas da direita

No último domingo (3), a Avenida Paulista, em São Paulo, foi palco de uma das maiores manifestações da direita brasileira desde o início de 2023. O ato reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e teve como principais bandeiras a defesa da anistia aos investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro, inclusive ao ex-presidente Bolsonaro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de críticas contundentes ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os grupos que marcaram presença no evento, destacou-se a participação ativa dos membros da ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista), que viajaram de diversas cidades da região para representar os municípios da Nova Alta Paulista. A comitiva levou faixas, cartazes e vestiu as cores verde e amarela em apoio às pautas reivindicadas durante a manifestação.

Nas redes sociais, a presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, compartilhou imagens do grupo durante o ato e destacou a importância da mobilização para manter viva a atuação da direita na política brasileira. “Estivemos presentes com muita garra, representando nossa região e mostrando que a Nova Alta Paulista está unida em defesa da liberdade e dos valores que acreditamos”, afirmou.

Além dos gritos de ordem contra o STF e a favor da anistia dos condenados, a manifestação também teve forte tom simbólico. Foram vistas bandeiras dos Estados Unidos, cartazes em apoio ao ex-presidente Donald Trump e discursos inflamados que exaltaram o conservadorismo e criticaram o que os manifestantes classificaram como “perseguição política”.

Lideranças políticas e religiosas ligadas à direita marcaram presença no ato, que foi considerado por seus organizadores um “ato pela liberdade”. A manifestação ocorreu de forma pacífica e teve grande adesão popular, segundo estimativas divulgadas pelos organizadores e replicadas nas redes sociais.

A presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, também através das redes sociais mostrou a importância do evento e também a presença de membros da Associação representando todos os municípios da Nova Alta Paulista.

Por Folha Regional Adamantina

.