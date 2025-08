Jogos na ADPM de Adamantina define os primeiros semifinalistas da Copa Alta Paulista de Veteranos

O bom experiente campista Samuel Japonês (ex-Osvaldo Cruz F.C., Luverdense e Fortaleza) foi o herói e destaque da classificação de virada da CME Osvaldo Cruz para as semifinais da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de anos de Futebol Médio. O atleta marcou dois gols e o outro foi Pedro e Eduardo Capóia.

Samuel conduziu a vitória e classificação do time osvaldocruzense na segunda etapa por 4 a 1, diante da aguerrida equipe do Flórida Paulista F.C. que saiu vitorioso na

primeira etapa com o gol marcado por Luis Alessio.

PARQUE IGUAÇU

Os primeiros jogos das quartas de finais da competição luceliense realizada no domingo (3) no campo da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional) de Adamantina, definiu ainda o time do Parque Iguaçu/ Paulista Veículos / HB Autopeças/ Tavone Transportes, a segunda equipe classificada para as semifinais.

A classificação dos comandados do técnico Rubira, foi na vitória por 3 a 1, contra o bom time do Pracinha FC.

Destaque para o atacante e artilheiro da competição Adenilson “Dê”, que voltou após cumprir suspensão e mostrou seu faro de gols e aproveitou as oportunidades e marcou dois gols e enquanto isso Fael definiu o placar. O jogador prudentino Helton marcou para o adversário.

ARBITRAGEM

João Luiz

COORDENAÇÃO

Claudemir Tureba

INÚBIA PAULISTA

Os outros dois semifinalista serão conhecidos no próximo domingo (17) no campo ao lado do Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes em Inúbia Paulista.

No primeiro jogo às 9h15 os anfitriões e donos da casa Lobos FC enfrenta o ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas.

Já no segundo às 10h15 o líder e invicto San Remo E.C. Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/Itamar Eletricista/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Paulão Construtor/ Edson Bicalho enfrenta o Brahmanos FC/ Bastos.

ORGANIZAÇÃO

Liga Alta Paulista de Futebol de Lucélia

Osvaldo da Silva “Pexeiro”, Vinícius e Marcel Bussi

Por: Jair Kbça

