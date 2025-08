Com a não confirmação do Varzeano, dirigentes de equipes de Adamantina poderão formalizar uma Liga Esportiva

Com a não realização da realização do tradicional Campeonato Municipal Varzeano de Futebol de Campo de Adamantina, sendo uma competição realizada anualmente no calendário municipal esportivo da Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina, dirigentes de equipes se uniram em Grupo WhatsApp com o intuito de formalizar um Liga para vários eventos esportivos da Cidade Joiá.

A formação da L.E.A. (Liga Esportiva Adamantinense) seria uma forma dos dirigentes querer revolucionar mais prática esportiva na Cidade Joia.

A intenção dos dirigentes é organizar as competições do Campeonato Municipal Varzeano, Campeonato “Pratas da Casa” de Futsal entre outros sem fins lucrativos.

De acordo com informações, uma reunião entre os dirigentes deverá acontecer em breve para discutir e viabilidade da Liga Esportiva Adamantinense.

Por: Jair Kbça

