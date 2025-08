Adamantina será palco da grande final da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio

A cidade de Adamantina se prepara para recebe um grande evento esportivo regional: a grande final da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio. A decisão está marcada para o dia 31 de agosto, e será realizada nas dependências da Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM), com o total apoio da Prefeitura de Adamantina.

A confirmação da final na cidade foi feita durante uma reunião na semana passada, na Prefeitura Municipal. O encontro contou com a presença do presidente da Liga de Futebol da Alta Paulista, Osvaldo da Silva, o conhecido como “Pexeiro”, do prefeito José Tiveron, do chefe de gabinete Wilson Alcântara e do secretário de Esportes, Alexandre Hagui (Xandy).

Desde o mês de março, a competição tem movimentado diversas cidades da região, reunindo 18 equipes formadas por atletas veteranos com mais de 40 anos. A Copa está em sua reta final e, no próximo dia 17 de agosto, ocorrerá a última rodada das quartas de final, na cidade de Inúbia Paulista. As semifinais serão disputadas no dia 24 de agosto, em Lucélia, onde os finalistas serão definidos.

Além da expectativa em torno da grande final, a organização estuda a realização de um jogo festivo com ex-jogadores profissionais, como forma de valorizar ainda mais o encerramento do campeonato como acontece todos os anos. A atração será divulgada em breve, segundo o presidente da Liga.

A final da Copa Alta Paulista promete movimentar o esporte regional e atrair torcedores de várias cidades. Para Adamantina, o evento representa mais do que uma disputa esportiva: é também uma oportunidade de promover integração, lazer e fortalecimento do esporte veterano na região.

Por Folha Regional Adamantina

