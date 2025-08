ACREA celebra 75 anos promovendo a cultura japonesa e o espírito comunitário

A ACREA – Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina está celebrando seus 75 anos de história, marcando décadas de dedicação à preservação e valorização da cultura japonesa no município e região.

Com cerca de 160 famílias associadas, totalizando aproximadamente 600 pessoas, a ACREA se tornou um importante ponto de encontro, integração e manutenção das tradições nipônicas.

Ao longo de sua trajetória, a entidade promove uma rica programação cultural e esportiva, com destaque para atividades como aulas de karatê, danças típicas como o Bon Odori, Caican (danças folclóricas e recreativas), reuniões comunitárias, atletismo e outros eventos voltados ao bem-estar e à união da comunidade.

Sob a liderança da presidente Noriko Onishi Saito, a ACREA continua a desempenhar um papel essencial não apenas na preservação dos costumes japoneses, mas também na promoção de valores como respeito, disciplina, convivência familiar e comunitária.

A celebração da ACREA acontece num momento simbólico: em 2025, o Brasil comemora 117 anos da imigração japonesa, desde a chegada do navio Kasato Maru, que atracou no porto de Santos em 18 de junho de 1908, trazendo os primeiros imigrantes do Japão. Além disso, celebram-se também 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países – uma parceria marcada por laços de amizade, cultura e contribuição mútua.

Por Jéssica Nakadaira

