FAI comemora 57 anos de história, compromisso e transformação

Nesta segunda-feira, 4 de agosto de 2025, o Centro Universitário de Adamantina (FAI) completa 57 anos de fundação. Mais do que uma data comemorativa, o aniversário da instituição reforça seu papel como referência no ensino superior do interior paulista, com uma trajetória marcada pela formação de profissionais qualificados e pelo compromisso com o desenvolvimento social e regional.

Criada em 1968, a FAI nasceu do esforço coletivo de lideranças locais que sonhavam com a interiorização do ensino superior. Desde então, a instituição cresceu, consolidou-se como Centro Universitário e ampliou sua atuação com cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa científica e projetos de extensão que beneficiam diretamente a população.

“A história da FAI é, acima de tudo, uma história de compromisso com a educação e com as pessoas. Chegar aos 57 anos é motivo de gratidão, mas também de responsabilidade. Seguimos trabalhando para oferecer ensino de qualidade, com olhar humano, atento às transformações do mundo e às necessidades da nossa comunidade”, afirma o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

Durante sua história, a FAI formou profissionais que hoje atuam não apenas no Brasil, mas também em outros países, ocupando espaços no setor público e privado, nas mais diversas áreas do conhecimento. Seu papel ultrapassa os limites do campus: a instituição é parte essencial da identidade de Adamantina e de todo o Oeste Paulista.

Mesmo diante dos desafios que envolvem a manutenção e expansão do ensino público, a FAI segue firme em sua missão institucional: garantir acesso à educação superior de qualidade, com responsabilidade social, inovação e compromisso com o futuro.

Por Jesana Limae / Diretora de Comunicação da FAI

