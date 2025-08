Mais um veículo colide contra poste em Adamantina e causa interrupção de energia

Na noite deste domingo (3), Adamantina registrou mais um caso de colisão de veículo contra poste. O acidente ocorreu na Rodovia Moisés José Justino e mobilizou equipes da Energisa Sul-Sudeste, responsáveis pela manutenção da rede elétrica na região.

Felizmente, o motorista do veículo não sofreu ferimentos.

Segundo a concessionária, no momento da batida, o fornecimento de energia elétrica não foi interrompido. No entanto, devido aos danos provocados à estrutura da rede, foi necessário desligar a energia de forma programada para 34 clientes próximos ao local, a fim de garantir segurança durante a substituição do poste. Os reparos foram concluídos por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (4), com a energia restabelecida na área afetada.



Outro acidente recente no centro da cidade

Na última sexta-feira (1º), outro acidente semelhante foi registrado na Avenida Adhemar de Barros, região central de Adamantina. Com o impacto, o poste foi seriamente danificado e cabos foram rompidos, afetando diretamente o fornecimento de energia elétrica. Cerca de 4,5 mil consumidores ficaram temporariamente sem energia devido ao incidente.



Vale destacar que, em casos como esse, a orientação principal é que os ocupantes do veículo permaneçam dentro do carro, evitem contato com partes metálicas e aguardem a chegada de equipes especializadas para o resgate seguro.

A Energisa orienta também que, ao presenciar acidentes envolvendo a rede elétrica, a população mantenha distância e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e a própria empresa, para que os procedimentos de segurança sejam adotados com rapidez e eficácia.