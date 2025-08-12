Rotary Club de Adamantina oferece programa de intercâmbio para jovens de 15 a 19 anos

O Rotary Club está com inscrições abertas para seu tradicional Programa de Intercâmbio de Jovens, iniciativa que conecta adolescentes de diferentes países e culturas, promovendo amizade, respeito, entendimento e paz mundial. A oportunidade é voltada a jovens de 15 a 19 anos que desejam ampliar horizontes e viver experiências além da sala de aula.

O programa oferece duas modalidades. No intercâmbio de longa duração, o participante embarca para um ano letivo, frequentando uma escola local e convivendo com famílias anfitriãs. Já no de curta duração, realizado nas férias, a experiência pode variar de alguns dias a três meses, incluindo excursões, acampamentos ou estadias em casas de família.

Entre os benefícios da experiência estão o desenvolvimento de habilidades de liderança, o aprendizado prático de outros idiomas, a oportunidade de conhecer novas culturas e a formação de amizades internacionais duradouras. “É uma jornada transformadora, que prepara o jovem para ser um verdadeiro cidadão global”, destaca o Rotary.

As inscrições seguem até 22 de agosto e estão abertas para nascidos a partir de 2009 (longa duração) e a partir de 2006 (curta duração). Os interessados devem procurar o Rotary Club de sua cidade para obter detalhes sobre o processo seletivo. Em Adamantina, o Rotary Club local disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (18) 99784-7314.

Por Siga Mais