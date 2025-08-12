Prefeitura de Adamantina abre processo seletivo para cadastro reserva na área da Educação

A Prefeitura Municipal da cidade de Adamantina, no estado de São Paulo, abre no dia 11 de agosto as inscrições da seleção que vai formar cadastro de reserva em cargos de Professor Municipal para contratações durante o ano letivo de 2026.

Os salários ofertados pela administração variam de R$ 2.489,87 a R$ 4.327,86, acrescidos de um complemento de até R$ 1.547,94 e os profissionais deverão atuar em jornada de 23 a 40 horas semanais.

As funções contemplam candidatos com curso superior, de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específico nos seguintes cargos:

-Professor de Educação Artística – PEB II

-Professor de Educação Física – PEB II

-Professor de Educação Fundamental – PEB I

-Professor de Educação Fundamental DM, DA ou DV – PEB II

-Professor de Educação Infantil – Ciclo II

-Professor de Educação Infantil EMEI – Ciclo I (30h)

-Professor de Educação Infantil EMEI – Ciclo I (40h)

-Professor de EJA (Educação de Jovens e Adultos)

-Professor de Inglês – PEB II

INSCRIÇÕES E PROVAS

A inscrição será realizada das 10h do dia 11 de agosto até as 16h do dia 12 de setembro de 2025, exclusivamente pela internet no site www.inepam.org.br. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 46,00.

O processo seletivo será realizado através de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todas as funções e prova de títulos de caráter classificatório para todas as funções.

A prova objetiva, provavelmente, será realizada no dia 19 de outubro, a partir das 09h para o 1º período e das 14h para o 2º período e, no dia 26 de outubro de 2025 a partir das 09h para o 3º período e a partir das 14h para o 4º período, horários em que serão fechados os portões.

As contratações decorrentes deste processo seletivo deverão ter a vigência limitada ao término do ano letivo de 2026, podendo ser prorrogadas.

Mais informações estão disponíveis no edital completo, que pode ser acessado no site da organizadora do processo seletivo, o INEPAM, e no portal oficial da Prefeitura de Adamantina: www.adamantina.sp.gov.br.

Por Folha Regional Adamantina

