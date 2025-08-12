Lançamento da ExpoVerde 2025 revela novidades, como Baile da Rainha, Cavalgada e Desafio do Bem

A noite de ontem (segunda-feira) foi marcada pelas novidades da ExpoVerde 2025 – 33ª Feira do Verde e Exposição Agropecuário, Comercial e Industrial de Adamantina, reveladas no coquetel de lançamento realizado no Bar do Diogo com a presença de autoridades locais e regionais, empresários e patrocinadores, nomes renomados no mundo do rodeio, imprensa e demais convidados.

O presidente da comissão organizadora do evento Reinaldo Tiveron, acompanhado pelo prefeito adamantinense José Tiveron, o diretor de rodeio Alexandre Hagui e os representantes da Lovi Empreendimentos e Participações Ltda, de Novo Horizonte/SP, Edevaldo Ferreira, José Marcos Rodrigues e Júnior Guitierrez, revelaram tudo o que a festa terá neste ano, tanto na parte das exposições, quanto dos eventos extras e do rodeio.

“Em 2025 retornaremos com o Baile da Rainha, que vai elegerá aquela que representará a beleza da nossa Expo. A escolha ocorrerá em um evento no dia 30 de agosto”, anunciaram.

Na oportunidade também foi anunciada a data da tradicional Cavalgada que marca a abertura oficial da ExpoVerde, para o dia 31 de agosto (domingo).

“Na parte do rodeio traremos uma estrutura nunca vista em Adamantina, além das melhores boiadas e de peões do primeiro escalão. E teremos outras duas grandes atrações: a presença do locutor Almir Cambra, que é o Top 1 do Brasil hoje; e o Desafio Bem, com toda a renda destinada à Casa de Apoio de Jaú que acomoda familiares e pacientes em tratamento de câncer”, destacaram.

Neste ano haverá boate dentro do Recinto e os organizadores revelaram ainda que terá shows extras todas as noites em palco (s) montado em meio à área de exposição e a praça de alimentação, antes dos artistas principais na arena.

O tema da ExpoVerde 2025 é “Nós somos o campo!”

O maior evento gratuito do Oeste Paulista, agendado para ocorrer de 4 a 7 de setembro, no Recinto Poliesportivo, terá como atrações musicais: Fiduma & Jeca (quinta-feira), Marcos & Belutti (sexta-feira), Felipe Araújo (sábado) e Traia Véia (domingo).

“Este ano o evento tem um objetivo muito definido: Vamos trabalhar para fazer uma Expo, como o povo de Adamantina merece, com muita responsabilidade fiscal e econômica, sem deixar de trazer atrações de qualidade, porque o foco maior é o público e os empresários”, disse Reinaldo.

Por Ricardo Bispo

.