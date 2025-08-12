Adamantina tem iniciativa inédita e forma “grupos reflexivos com homens”

A iniciativa que é inédita na região traz uma proposta educativa e dialógica, que busca desconstruir padrões culturais violentos e contribuir para a construção de relações éticas, respeitosas e livres de violência, entendidas como vínculos baseados no respeito mútuo, na empatia, na comunicação não violenta e na valorização da dignidade de todas as pessoas envolvidas.
A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita, Lucia Haga, vereadores, secretários municipais, a juíza da 3º vara, Ruth Duarte Menegati, a delegada Patrícia Tranches Vasquez, representando a Delegacia da Mulher de Adamantina, o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, o capitão da PM, Eder Bressan, a comissão da mulher advogada da OAB-Renata Angelica Mozzini Silva Pinto e Juliana Squizatto da Rocha.
Em sua fala, a secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, lembrou que este projeto teve início há três anos e vem crescendo. “Essa ação integra o nosso Agosto Lilás que ainda tem as palestras nos serviços de convivência”, disse.
O capitão da PM, comentou sobre a importância de fazer parte desse projeto, pois ele visa educar. A representante da OAB, Renata Angelica Mozzini, comentou que não importa se os números em nossa região relacionados a violência contra mulher aumentam ou diminui, mas eles existem e aproveitou a oportunidade para convidar a todos para participar da 4ª caminhada pelo fim da violência contra a mulher.
O Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza ressaltou o quanto é fundamental para a FAI fazer parte de um projeto como este, assim como a vice-presidente da Câmara Municipal, Maria Gabriela Bearare, que comentou como as pessoas em Adamantina se movimentam em prol de causas fundamentais.
“Conseguimos. Este é o meu sentimento! Feliz por estar aqui e ver esse projeto. Agradeço a Prefeitura que tem apoiado durante todo esse tempo e de ver que a nossa região se destaca por termos um projeto piloto”, afirmou a juíza Ruth Duarte Menegatti.
Por fim, o prefeito José Carlos Martins Tiveron afirmou que todas as ações serão desenvolvidas para trazer bem-estar para a população.