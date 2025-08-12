Close Menu
Cidades

Adamantina tem iniciativa inédita e forma “grupos reflexivos com homens”

AdamantinaNETPor 0
Foi realizada na tarde de ontem (11), a assinatura do termo de cooperação técnica. O documento visa a implantação, execução e monitoramento do projeto “grupos reflexivos com homens” como estratégia educativa de caráter preventivo e fortalecimento da rede de proteção.

A iniciativa que é inédita na região traz uma proposta educativa e dialógica, que busca desconstruir padrões culturais violentos e contribuir para a construção de relações éticas, respeitosas e livres de violência, entendidas como vínculos baseados no respeito mútuo, na empatia, na comunicação não violenta e na valorização da dignidade de todas as pessoas envolvidas. 

No dia 15 de agosto, tem início o projeto agressores e práticas pacíficas a partir das 19h na OAB de Adamantina.

A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita, Lucia Haga, vereadores, secretários municipais, a juíza da 3º vara, Ruth Duarte Menegati, a delegada Patrícia Tranches Vasquez, representando a Delegacia da Mulher de Adamantina, o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, o capitão da PM, Eder Bressan, a comissão da mulher advogada da OAB-Renata Angelica  Mozzini Silva  Pinto e Juliana   Squizatto  da Rocha.

Em sua fala, a secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, lembrou que este projeto teve início há três anos e vem crescendo. “Essa ação integra o nosso Agosto Lilás que ainda tem as palestras nos serviços de convivência”, disse.

O capitão da PM, comentou sobre a importância de fazer parte desse projeto, pois ele visa educar. A representante da OAB, Renata Angelica Mozzini, comentou que não importa se os números em nossa região relacionados a violência contra mulher aumentam ou diminui, mas eles existem e aproveitou a oportunidade para convidar a todos para participar da 4ª caminhada pelo fim da violência contra a mulher.

O Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza ressaltou o quanto é fundamental para a FAI fazer parte de um projeto como este, assim como a vice-presidente da Câmara Municipal, Maria Gabriela Bearare, que comentou como as pessoas em Adamantina se movimentam em prol de causas fundamentais.

“Conseguimos. Este é o meu sentimento! Feliz por estar aqui e ver esse projeto. Agradeço a Prefeitura que tem apoiado durante todo esse tempo e de ver que a nossa região se destaca por termos um projeto piloto”, afirmou a juíza Ruth Duarte Menegatti.


Por fim, o prefeito José Carlos Martins Tiveron afirmou que todas as ações serão desenvolvidas para trazer bem-estar para a população.
Jornalista Natacha Dominato
.
Share.