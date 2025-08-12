Adamantina tem iniciativa inédita e forma “grupos reflexivos com homens”

Em sua fala, a secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, lembrou que este projeto teve início há três anos e vem crescendo. “Essa ação integra o nosso Agosto Lilás que ainda tem as palestras nos serviços de convivência”, disse.

O capitão da PM, comentou sobre a importância de fazer parte desse projeto, pois ele visa educar. A representante da OAB, Renata Angelica Mozzini, comentou que não importa se os números em nossa região relacionados a violência contra mulher aumentam ou diminui, mas eles existem e aproveitou a oportunidade para convidar a todos para participar da 4ª caminhada pelo fim da violência contra a mulher.