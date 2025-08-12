Adamantina recebe a 17ª edição do programa Viagem Literária nesta quarta-feira

A cidade de Adamantina será palco, nesta quarta-feira (13), de mais uma imersão no universo das histórias com a chegada da 17ª edição do programa Viagem Literária. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas e da SP Leituras, com o objetivo de incentivar a leitura e aproximar o público de narrativas envolventes e transformadoras.

A programação contará com a participação especial de Drika Nunes, renomada contadora de histórias que acumula experiência internacional e é fundadora da Cia Hespérides. Reconhecida pelo talento e sensibilidade na arte de narrar, Drika foi agraciada em 2023 com o Troféu Baobá, premiação que valoriza profissionais da arte e da cultura oral.

As atividades acontecerão na Biblioteca Municipal “Jurema Citeli”, em duas sessões: às 9h e às 14h. O evento é gratuito e voltado especialmente para alunos do Ensino Fundamental, mediante reserva prévia de horário.

O Viagem Literária é um dos mais importantes programas de circulação cultural do Estado, levando autores, contadores de histórias e mediadores de leitura para diferentes municípios paulistas. Em Adamantina, a ação promete proporcionar aos estudantes uma experiência única, estimulando a imaginação e o gosto pela leitura desde cedo.

