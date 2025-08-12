Close Menu
Explosão após colisão entre carretas mata motorista e bloqueia BR-277 por seis horas no Paraná

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após a colisão entre duas carretas na noite de segunda-feira (11), no km 530 da BR-277, em Campo Bonito, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h56.

A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de seis horas, liberada por volta das 4h desta terça-feira (12).

Segundo a PRF, a batida foi transversal e envolveu dois veículos. Um deles transportava um carga de algodão, que pegou fogo após a batida. O outro saiu da pista após o acidente.

Um dos caminhoneiros morreu no local e o outro sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para atendimento médico. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, EPR, concessionária que administra a rodovia, e Polícia Científica atenderam a ocorrência.

Por g1 PR e RPC – Foto: PRF

 
