Explosão após colisão entre carretas mata motorista e bloqueia BR-277 por seis horas no Paraná

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após a colisão entre duas carretas na noite de segunda-feira (11), no km 530 da BR-277, em Campo Bonito, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h56.
A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de seis horas, liberada por volta das 4h desta terça-feira (12).
Segundo a PRF, a batida foi transversal e envolveu dois veículos. Um deles transportava um carga de algodão, que pegou fogo após a batida. O outro saiu da pista após o acidente.
Um dos caminhoneiros morreu no local e o outro sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para atendimento médico. A identidade das vítimas não foi divulgada.
Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, EPR, concessionária que administra a rodovia, e Polícia Científica atenderam a ocorrência.
Por g1 PR e RPC – Foto: PRF