Motorista morre após bater em carreta, capotar e ser atropelado na Rodovia Anhanguera

Um motorista morreu após bater contra uma carreta, capotar o carro e ser atropelado por um terceiro veículo, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí (SP), na noite desta segunda-feira (11).
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle da direção e bateu na traseira da carreta. Após o impacto, a vítima conseguiu sair do veículo, mas foi atropelada por um veículo que não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto.
O motorista foi arremessado para o gramado lateral da via e morreu no local. O condutor da carreta e do terceiro carro envolvido não sofreram ferimentos.