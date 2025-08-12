Concessionária de ferrovia pede reintegração de posse de mais de 20 casas em Garça

A concessionária Rumo Malha Paulista S.A. entrou na Justiça pedindo a reintegração de posse de mais de 20 imóveis localizados sobre a faixa de domínio da ferrovia em Garça (SP).
Segundo a empresa, as construções impedem as obras de modernização e reativação de um trecho ferroviário desativado há mais de 10 anos, que liga Bauru a Tupã, e precisa estar operacional até 2028.
De acordo com o processo, a Justiça concedeu liminar em maio de 2025 autorizando a empresa a retomar a área antes do julgamento final. A medida inclui o trecho de Garça, que faz parte do ramal Bauru – Panorama, cuja reativação foi assumida pela Rumo em contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).