Motociclista morre após ser atropelado por caminhão em rodovia no interior de SP

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (12), em Botucatu (SP).
Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu em uma faixa de aceleração no sentido sul da pista.
Ainda de acordo com a Artesp, a moto tombou na pista e, em seguida, o motociclista foi atropelado por um caminhão.
A vítima foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O garupa da moto e o motorista do caminhão não tiveram ferimentos.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação