Close Menu
Geral

Motociclista morre após ser atropelado por caminhão em rodovia no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (12), em Botucatu (SP).

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu em uma faixa de aceleração no sentido sul da pista.

Ainda de acordo com a Artesp, a moto tombou na pista e, em seguida, o motociclista foi atropelado por um caminhão.

A vítima foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O garupa da moto e o motorista do caminhão não tiveram ferimentos.

Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação

Share.