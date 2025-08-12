Casal de SP morre prensado por carreta após parar carro sem combustível em rodovia de MS

Um grave acidente envolvendo uma carreta bitrem e um carro deixou duas pessoas mortas por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira (11), no km 151 da rodovia MS-134, entre os municípios de Batayporã e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul.
As vítimas foram identificadas como Angela Martins Gimenes da Costa, de 60 anos, e Adauto Marques da Costa, de 63 anos. O casal era natural de Ribeirão Preto (SP).
De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o carro estava parado na pista, em um trecho com quatro faixas, quando foi atingido pela carreta. O motorista teria interrompido o trajeto para abastecer o veículo com combustível, enquanto a passageira permanecia no interior do automóvel.