Adamantina firma parceria histórica com o Japão para projeto esportivo internacional

Adamantina acaba de dar um passo marcante no cenário internacional com a confirmação da chegada de um voluntário da JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão), que atuará na cidade por dois anos desenvolvendo um projeto esportivo voltado ao atletismo. A iniciativa terá início em janeiro de 2026 e será realizada no Centro Esportivo Takeshi e Toshie Matsuda, símbolo da ligação entre a cultura japonesa e a comunidade local.

O profissional enviado pela JICA é formado em Educação Física e ficará responsável por implementar atividades e treinos de atletismo, promovendo o desenvolvimento esportivo de crianças e jovens da cidade. Todo o trabalho será custeado integralmente pelo governo japonês, incluindo passagens, hospedagem, alimentação e demais despesas, o que representa um investimento internacional relevante e inédito para o município.

A conquista é resultado direto do empenho da ACREA (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina), presidida pela ex-vereadora Noriko Onishi Saito, que liderou o processo junto ao Sr. Yuske Miyamura e demais membros da diretoria da entidade. O projeto teve ainda o apoio institucional da Prefeitura Municipal, FAI (Faculdades Adamantinenses Integradas), Câmara Municipal de Adamantina, além das Secretarias Municipais de Educação e Esporte.

Para Noriko, a parceria é um marco não apenas para o esporte local, mas também para o fortalecimento dos laços culturais e diplomáticos entre Adamantina e o Japão. “Essa conquista reforça a importância do intercâmbio de conhecimentos e experiências, valorizando o legado da imigração japonesa na nossa cidade e promovendo oportunidades concretas para nossa juventude”, afirmou.

A chegada do voluntário da JICA deverá trazer uma nova dinâmica ao Centro Esportivo Takeshi e Toshie Matsuda, com treinamentos técnicos, formação de equipes e organização de eventos esportivos que visam despertar o interesse pelo atletismo e ampliar o acesso à prática esportiva qualificada.

O projeto também abre portas para futuras parcerias e coloca Adamantina no radar de programas internacionais de cooperação, promovendo desenvolvimento humano, social e esportivo de forma sustentável.

A expectativa agora é que, até o início de 2026, todas as estruturas estejam preparadas para receber o profissional japonês e dar início a uma nova fase para o esporte adamantinense.

Por Folha Regional Adamantina

.