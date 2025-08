Reunião no gabinete do prefeito estabelece novo prazo para definição de internato em curso de medicina da FAI

Na noite da última segunda-feira (4), a sessão da Câmara Municipal foi marcada pela presença de um grupo de alunos do curso de Medicina das Faculdades Adamantinenses Integradas, a (FAI), que realizaram uma manifestação pacífica em frente ao prédio do Legislativo e também acompanharam a reunião no plenário.

O protesto teve como principal pauta a falta de informações claras sobre o internato — fase prática obrigatória da formação médica — que atualmente está sendo realizado na cidade de São Carlos. Segundo os estudantes, a instituição não tem prestado os devidos esclarecimentos, mesmo diante de sucessivas tentativas de diálogo por parte dos alunos.

Durante a sessão, chamaram atenção ao problema. Representantes do grupo também conversaram com os vereadores, expondo sua insatisfação com a falta de respostas por parte da faculdade.



Diante da manifestação, diversos vereadores expressaram apoio aos estudantes e propuseram que a situação seja acompanhada de perto pelo Legislativo, com a possibilidade de uma reunião oficial com a FAI e os responsáveis pelo curso de Medicina, para buscar esclarecimentos e soluções.

Já na tarde de terça-feira (5), uma comissão formada por pais, alunos e representantes da comunidade acadêmica, pró-reitor da FAI e vereadores estiveram na Prefeitura, onde se reuniram com o prefeito José Carlos Tiveron.



REUNIÃO DEFINE ACORDO ENTRE AS PARTES

Em suas redes sociais, a vereadora Meire Alves, que também participou da reunião, informou que “após explanação das partes interessadas, ou seja, pais e alunos, o pró-reitor da FAI Estevão Zilioli pode explicar como está o projeto de estágio de internado da turma 8. Várias foram as ideias, sugestões e inclusive reclamações”.



Na publicação, a vereadora Meire Alves explicou que como fruto da reunião, “os poderes Executivo e Legislativo de Adamantina, de comum acordo entre as partes (pais/alunos e faculdade) conseguiu estabelecer um novo prazo para que a instituição possa terminar os estudos e assim, concluir como e onde será o estágio/internato da turma 8 da FAI”.

“É importante ressaltar que a problemática em tela diz respeito a administração da FAI, porém todos trabalharam unidos frente ao conflito e todos aceitaram uma dilação de prazo para a conclusão da logística do futuro estágio”, destacou a vereadora Meire Alves.

Estiveram na reunião os vereadores Meire Alves e Aguinaldo Galvão; Pedro Testa, representando o grupo de pais de alunos; João Pedro, aluno e representante da turma 8; o pró-reitor da Fai Estevão Zilioli; o prefeito José Tiveron, e os secretários municiais Cristiane, Alcântara, Carlão, Beth e Juliana.