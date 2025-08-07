Anunciados os shows para a ExpoVerde: Fiduma & Jeca, Marcos & Belutti, Felipe Araújo e Traia Véia

A Prefeitura de Adamantina e a comissão organizadora da ExpoVerde 2025 (33ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina) anunciaram na noite desta quarta-feira (6) a grade de atrações do evento, que acontece de 4 a 7 de setembro, com entrada franca, no recinto poliesportivo.

Foram anunciados os shows da ExpoVerde 2025, que serão: Fiduma & Jeca, Marcos & Belutti, Felipe Araújo e Traia Véia, que serão as atrações artísticas do evento.



Ainda foram anunciadas que a programação terá rodeio todas as noites pela bandeira ACR (Associação de Campeões de Rodeio), e ainda as tradicionais áreas de exposição de plantas, animais e empresas, praça de alimentação e parque de diversões.

O anúncio com a grade e as primeiras informações sobre o evento ocorreu em uma coletiva de imprensa realizada no Bar do Diogo, que reuniu a área da comunicação de Adamantina, representantes da prefeitura, comissão organizadora e da empresa que irá executá-lo, Lovi Empreendimentos e Participações Ltda, com sede em Novo Horizonte. O lançamento oficial deve ocorrer na próxima segunda-feira (11) em um coquetel que deverá atrair, também, potenciais patrocinadores e expositores.



Nesta quarta-feira também foi anunciado o tema central da ExpoVerde: “Nós somos o campo”, reiterando o protagonismo do agro. “Mais do que uma feira, a Expoverde é um manifesto de pertencimento. Em 2025, queremos reforçar que o campo vai além da produção agrícola — ele está presente no trabalho de cada empresário, comerciante, educador, prestador de serviço e produtor local”, foi destacado na coletiva de imprensa.

A empresa vencedora da licitação, a Lovi Empreendimentos e Participações Ltda., foi conhecida na terça-feira (5) e está apta a iniciar a instalação da estrutura do evento e começar a captar patrocínios e realizar a venda de espaços para expositores, praça de alimentação e demais interessados. A exploração comercial do evento pela empresa é que vai remunerá-la.

Os responsáveis pela empresa demonstraram na coletiva de imprensa grande empolgação e expectativa para o evento, afirmando que são acostumados com grandes eventos, tendo realizado em mais de 100 cidades nos últimos anos, entre sete estados brasileiros.



Conforme o edital da Prefeitura de Adamantina, a empresa deverá executar toda a estrutura temporária do evento (áreas cobertas, fechamentos, camarotes, bretes para rodeio e outras) até o dia 29 de agosto. (Por: Redação)



