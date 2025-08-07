Polícia Militar prende mulher por tráfico em operação no Jardim Brasil, em Adamantina

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (6), durante operação realizada pela Polícia Militar na Rua Ceará, no Jardim Brasil, em Adamantina.

As investigações começaram após a PM receber denúncias indicando que a mulher e sua filha, de 28 anos, estariam comercializando entorpecentes no local.

Com base nas informações, os policiais montaram um ponto de observação e confirmaram a movimentação típica do tráfico.

Durante a vigilância, um veículo parou em frente à residência e, após breve contato com as moradoras, seguiu em direção ao centro da cidade. O carro foi abordado, e com o condutor, foi encontrada uma porção de cocaína. Ele admitiu ter adquirido a droga na casa da mulher e que pagou R$ 50.



As equipes se dirigiram então até a residência das suspeitas. Ao avistarem a aproximação da viatura, mãe e filha tentaram deixar o local de carro, mas acabaram detidas. Uma delas estava com uma criança no colo e uma porção de cocaína na mão, semelhante à encontrada com o homem.

Com autorização, os policiais revistaram a casa da suspeita, onde localizaram mais drogas: uma porção bruta de cocaína, que ainda seria fracionada, maconha, R$ 400 em dinheiro e um prato com vestígios do entorpecente.



Durante continuidade das diligências, a equipe vistoriou a residência, onde foi abordado um homem de 28 anos. No local, foram encontradas mais porções de cocaína, um pote com maconha e R$ 220 em dinheiro.

Todo o material apreendido, juntamente com os envolvidos, foi apresentado no Plantão Policial. Após os trâmites da Polícia Civil, a mulher que é proprietária do imóvel, permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.



