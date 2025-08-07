BOTECO DO PAVÃO promove grande Arraiá neste sábado em Adamantina

Evento acontece neste sábado (09) com comidas típicas, quadrilha, sorteio de prêmios e muita animação, o aguardado Arraiá do Pavão, promovido pelo tradicional Boteco do Pavão, a partir das 18h.

A programação conta com comidas típicas, bebidas, baile, pescaria, música ao vivo e diversas atividades para todas as idades.

Um dos destaques da noite será o sorteio de prêmios exclusivos para os participantes que estiverem vestidos a caráter, com trajes juninos. A ideia é manter viva a tradição e incentivar o envolvimento de todos com o espírito do arraiá.

“Queremos proporcionar um momento de alegria para toda a comunidade, com aquele jeitinho caipira que a gente tanto ama. Quem vier a caráter, além de entrar no clima da festa, ainda concorre a brindes especiais”, destacam Suzzi e Marrom, proprietários do Boteco do Pavão.

O evento é aberto ao público de Adamantina e região. A estrutura contará com decoração temática, barracas de comidas e brincadeiras tradicionais para toda a família.

O Boteco do Pavão fica no Bairro Pavão em Adamantina.



