Depois da mãe presa, filha e genro são detidos por tráfico de drogas em Adamantina

Após a prisão de uma mulher de 45 anos por tráfico de drogas em Adamantina na tarde de quarta-feira (6), sua filha, de 27 anos, e o genro, de 28, também foram detidos pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (7), suspeitos de envolvimento no mesmo crime.

A primeira ação policial ocorreu após denúncias apontando que mãe e filha estariam vendendo drogas em uma residência no Jardim Brasil. Durante a abordagem, a filha foi flagrada com cocaína e, nas buscas, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e R$ 620 em dinheiro. A mãe foi presa em flagrante, enquanto a filha e o genro foram ouvidos e liberados.

No dia seguinte, após a mãe ser liberada em audiência de custódia, a PM recebeu novas informações de que a filha e o companheiro pretendiam esconder drogas. O casal foi flagrado saindo de casa com uma mochila infantil, onde foram encontradas drogas dentro de uma meia de bebê: uma porção maior de cocaína, duas menores e 13 porções de crack, todas embaladas para venda. O casal foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça, com nova audiência marcada para sexta-feira (8).

A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos no tráfico.



