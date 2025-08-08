ARTIGO: Nas idas e vindas em terras provincianas…

”O uso de sinais e símbolos é empregue desde o ontem até o amanhã, e imperceptível no hoje.” (A. L. Volovitch)
“Os idiotas vão tomar conta do mundo; não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos.” (Nelson Rodrigues)
By seb@r.
Nestes últimos anos, se bem que faz quase TRÊS DÉCADAS que estou residindo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, portanto, deve-se registrar que poderia receber sem mais e sem menos, aquele TÍTULO que os MAIS DOS MAIORAIS recebem via LEGISLATIVO PROVINCIANO…
Entretanto, nestes OCASOS de um TALVEZ e PONTO QUASE FINAL, só acetaria tal HONRARIA se fosse de CIDADÃO PROVINCIANO, tendo em vista que estamos em uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…
Porém, acredito que nestas ANOS que se perderam no TEMPO deste TEMPO, foram muitas as IDAS, bem como, as VINDAS deste e do outro TEMPO, todavia, depende sempre de como se pode definir este TEMPO que se perdeu naquele TEMPO…
Também, como tudo está TRAVESTIDO pelas denominadas e famigeradas MENTES MEDÍOCRES, considerando que as mesmas continuam com suas CAMNISAS AMARELAS, BANDEIRAS e outros APETRECHOS de VERDE E AMARELO (sic) para muitos DESENCONTROS com a proposta dos/as eternos/as PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS…
Nada pode ser para SEMPRE como disse o POETA, haja vista que a REFLEXÃO CRÍTICA deve ser PEMANENTE em todas as áreas do CONHECIMENTO HUMANO, assim, como disse o pensador, CAMINHA A HUMANIDADE…
Como sempre, a MEDIOCRIDADE PROVINCIANA continua mais firme do que nunca, ainda mais nestes últimos anos quando os MANÉS PERDERAM e deu no que deu, isso é, o GENOCIDA está em PRISÃO DOMICILIAR (sic) e os MALUCOS na PAPUDA ou COLMEIA…
Isso sem deixar de lado aquela CAMBADA da tal DIREIRA VOLVER, travestidos e protegidos pela proposta de DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA, desta forma, tudo indica que se fosse PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…
A turma do NOVO que está ficando VELHO, também, estão mais PERDIDOS DO QUE NUNCA, assim, como afirma aquele velho dito popular, a saber: DE GRÃO EM GRÃO, A GALINHA ENCHE O PAPO…
Tais IRONIAS por meios dos DITOS pelos não DITOS populares, são mais do que necessários para muitas APROXIMAÇÕES em nome dos DESENCONTROS que ocorrem nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…
Nos lados das PAREDES CINZAS, apesar disto e mais aquilo, acabou tudo na MESMICE DE SEMPRE, se bem que trocaram as cores ALVAS, porém, SAIU A MEIA DÚZIA e entrou o SEIS, assim, fica tudo em nome da FAMÍLIA FAIANA…
Pra reforçar, PERDERAM MANÉS!
Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…
e-mail: barbosa.sebar@gmail.com
.