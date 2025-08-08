FAI promove Semana Acadêmica dos cursos de Administração e Ciências Contábeis

O Centro Universitário de Adamantina – FAI realiza, de 13 a 15 de agosto de 2025, a Semana Acadêmica dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, promovida com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT). O evento será realizado no mini auditório do Bloco V, no Câmpus II, sempre a partir das 19h30.

A programação contempla palestra e mesas redondas com convidados que atuam nas áreas públicas e privadas, proporcionando aos acadêmicos a oportunidade de aprofundar conhecimentos, discutir tendências e interagir com profissionais experientes.

A abertura será no dia 13/08 com a palestra “O papel da Receita Federal na era da informática: avanços tecnológicos, desafios institucionais e a importância dos NAFs como instrumento de cidadania fiscal”, ministrada pelo Dr. Sérgio Lourenço Junior, Delegado da Receita Federal do Brasil, da Delegacia de Presidente Prudente – SP.

Nos dias seguintes, duas mesas redondas completam a programação:

14/08: Mesa redonda com Empresários e Donos de Escritórios de Contabilidade;

15/08: Mesa redonda com Ex-alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, que compartilharão experiências e trajetórias profissionais após a graduação.

Segundo o coordenador dos cursos, Prof. Me. Rogério Buchala, a proposta da Semana Acadêmica é “integrar os estudantes com o mercado de trabalho por meio de debates enriquecedores, aproximando-os da prática profissional e de exemplos reais de atuação no setor público e privado”, explicou.

O evento é aberto a estudantes, professores e também a profissionais das áreas de Administração e Ciências Contábeis, que queiram se atualizar e participar das discussões promovidas pela FAI.

Por Jesana Lima

.