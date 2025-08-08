FAI promove o projeto “Peso Ideal” com foco em saúde e qualidade de vida

O Centro Universitário de Adamantina, por meio do curso de Educação Física, deu início ao “Projeto Peso Ideal”, uma iniciativa voltada à promoção da saúde e do bem-estar por meio da prática regular de atividades físicas supervisionadas.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 16h, no Campus III da Instituição, sob orientação do professor Me. Fabiano Montagnoli, docente do curso. O projeto oferece aos participantes três modalidades principais: musculação, hidroginástica e treinamento funcional, combinando diferentes estímulos físicos para atender pessoas com variados objetivos — seja emagrecimento, ganho de força, condicionamento ou melhora da mobilidade.

O “Projeto Peso Ideal” se insere nas ações extensionistas da FAI, unindo ensino e prática profissional com benefícios diretos à comunidade acadêmica e à população. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa de cuidado com o corpo, mas também com a mente. Além dos resultados físicos, o projeto estimula a disciplina, o convívio social e a autoestima dos participantes”, destaca o professor Fabiano.

Interessados que estão com IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 30 e maiores de 18 anos podem obter mais informações diretamente com o curso de Educação Física ou comparecer ao Campus III nos dias de atividade.

Por Jéssica Nakadaira

