EMEI Domingos Latine é selecionada em edital do MEC

O projeto desenvolvido pela equipe da EMEI Domingos Latine foi inscrito no eixo “Territórios, Culturas e Saberes”; com a proposta “Semana dos Povos Indígenas”, foi trabalhado pelas etapas 1 e 2 da Educação Infantil, período da tarde, e envolveu aproximadamente 180 alunos e teve como objetivo valorizar as culturas originárias e promover o desenvolvimento integral das crianças, focando nos direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
A ação se destacou por promover o respeito à diversidade cultural, a valorização dos povos originários e o fortalecimento da identidade das crianças por meio do diálogo com diferentes saberes.
A escola foi escolhida para compor o Mapa de Experiências, um mapa interativo com a finalidade de identificar, situar e constituir um repositório de experiências inspiradoras.
O edital recebeu 893 inscrições de todo território nacional e a divulgação do resultado final ocorreu em 28 de julho, por meio dos canais oficiais do Ministério da Educação.
A iniciativa foi construída coletivamente pelos professores da unidade, com base no Currículo Paulista e nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, priorizando o brincar, a escuta ativa e o protagonismo infantil.
A assessora técnica pedagógica Ana Paula Tarifa, ao acompanhar o desenvolvimento do projeto na escola, incentivou os educadores a organizarem a proposta por escrito e a inscrevê-la no edital como relato de Experiência.
“Parabenizo com muita alegria todos os professores envolvidos e a gestora da EMEI Domingos Latine. Foi uma grande satisfação acompanhar de perto a construção do projeto e agora ver esse trabalho ser reconhecido nacionalmente como inspirador para tantas outras escolas do país. É uma conquista de toda a rede municipal de ensino de Adamantina”, afirmou.
