EMEI Domingos Latine é selecionada em edital do MEC

O projeto desenvolvido pela equipe da EMEI Domingos Latine foi inscrito no eixo “Territórios, Culturas e Saberes”; com a proposta “Semana dos Povos Indígenas”, foi trabalhado pelas etapas 1 e 2 da Educação Infantil, período da tarde, e envolveu aproximadamente 180 alunos e teve como objetivo valorizar as culturas originárias e promover o desenvolvimento integral das crianças, focando nos direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

A ação se destacou por promover o respeito à diversidade cultural, a valorização dos povos originários e o fortalecimento da identidade das crianças por meio do diálogo com diferentes saberes.

A escola foi escolhida para compor o Mapa de Experiências, um mapa interativo com a finalidade de identificar, situar e constituir um repositório de experiências inspiradoras.

O edital recebeu 893 inscrições de todo território nacional e a divulgação do resultado final ocorreu em 28 de julho, por meio dos canais oficiais do Ministério da Educação.

A iniciativa foi construída coletivamente pelos professores da unidade, com base no Currículo Paulista e nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, priorizando o brincar, a escuta ativa e o protagonismo infantil.