EMEI Domingos Latine é selecionada em edital do MEC

A escola municipal de educação infantil Ciclo II Domingos Latine, de Adamantina, foi uma das instituições escolhidas no edital para seleção de Experiências Inspiradoras, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O projeto desenvolvido pela equipe da EMEI Domingos Latine foi inscrito no eixo “Territórios, Culturas e Saberes”; com a proposta “Semana dos Povos Indígenas”, foi trabalhado pelas etapas 1 e 2 da Educação Infantil, período da tarde, e envolveu aproximadamente 180 alunos e teve como objetivo valorizar as culturas originárias e promover o desenvolvimento integral das crianças, focando nos direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

A ação se destacou por promover o respeito à diversidade cultural, a valorização dos povos originários e o fortalecimento da identidade das crianças por meio do diálogo com diferentes saberes.

A escola foi escolhida para compor o Mapa de Experiências, um mapa interativo com a finalidade de identificar, situar e constituir um repositório de experiências inspiradoras.

O edital recebeu 893 inscrições de todo território nacional e a divulgação do resultado final ocorreu em 28 de julho, por meio dos canais oficiais do Ministério da Educação.

A iniciativa foi construída coletivamente pelos professores da unidade, com base no Currículo Paulista e nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, priorizando o brincar, a escuta ativa e o protagonismo infantil.

A assessora técnica pedagógica Ana Paula Tarifa, ao acompanhar o desenvolvimento do projeto na escola, incentivou os educadores a organizarem a proposta por escrito e a inscrevê-la no edital como relato de Experiência.

“Parabenizo com muita alegria todos os professores envolvidos e a gestora da EMEI Domingos Latine. Foi uma grande satisfação acompanhar de perto a construção do projeto e agora ver esse trabalho ser reconhecido nacionalmente como inspirador para tantas outras escolas do país. É uma conquista de toda a rede municipal de ensino de Adamantina”, afirmou.

