Dra. Patrícia Tranche Vasques é homenageada pela Câmara de Adamantina

A delegada Patrícia Tranche Vasques, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Adamantina, foi homenageada pela Câmara Municipal com uma Moção de Congratulações e Aplausos, em reconhecimento aos seus mais de 30 anos de serviços prestados à segurança pública. A iniciativa foi da vereadora Mary Alves dos Santos, com apoio unânime dos parlamentares.

A entrega da homenagem aconteceu na última quinta-feira (31), na sede da DDM, com a presença dos vereadores Mary Alves, Gabi Kalil e Cid Santos, além do delegado seccional Carlos Roberto Vasconcelos, colegas de profissão e familiares da homenageada.



Natural de Parapuã e criada em Adamantina, Patrícia ingressou na Polícia Civil em 1994 e tem atuação destacada no enfrentamento à violência doméstica e familiar, sendo referência no atendimento humanizado às vítimas. Ela é filha do delegado aposentado Aureliano Vasques e da professora Cleides Tanche, e mãe de Giovana Vasques da Silva.