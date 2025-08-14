Prefeitura de Adamantina e Sebrae realizam 2º Encontro de Produtores Rurais

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), em parceria com o Sebrae, realiza nesta sexta-feira (15) o 2º Encontro de Produtores Rurais (EPRAR). O evento acontecerá das 7h às 15h30, no sítio Jerivá, localizado a 1.500 metros do trevo de Adamantina, sentido Lagoa Seca.

Com entrada gratuita, o encontro terá como tema “Inovações em Barraginhas e Manejo Sustentável do Solo”, reunindo produtores rurais, especialistas e entidades ligadas ao agronegócio para uma programação intensa de aprendizado e integração.

O objetivo é estimular a atualização técnica dos produtores, promover a troca de experiências e fortalecer a rede do agronegócio local. Durante o dia, os participantes poderão assistir a palestras ministradas por profissionais renomados, participar de sessões de networking e conhecer soluções práticas e sustentáveis para a produção rural.

A programação inclui café da manhã e almoço para todos os presentes, favorecendo um ambiente de convivência e interação entre os participantes.

O evento conta com o apoio de importantes instituições do setor, entre elas: CATI, FAI, APTA, Rede LPF, FAESP, SENAR e Sindicato Rural de Adamantina.

📌 Inscrições

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://forms.office.com/r/cRGQeENnfb

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

7h30: Recepção e credenciamento

8h: Abertura oficial

8h30: Princípios, benefícios, resultados e construção de barraginhas e curvas de nível em cochinhos – EMBRAPA. Mestrando Márcio Menegussi Menon. Atílio Vivacqua – ES.

9h15: Intervalo / Coffee Break

9h30: Apresentação do Programa Municipal de Conservação de Solo. Zootecnista Luís Henrique Fernandes. Secretário da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina

9h45: CAR (Cadastro Ambiental Rural) – Engª. Agrônoma Maria Regina Vieira da Rocha Romeiro. Coordenadoria de Regularização Ambiental Rural – CATI – Presidente Prudente.

10h00: ILP é para todos! (REDE ILPF). – Prof. Ms. Neimar Rotta Nagano. Unoeste, Presidente Prudente.

10h30: Mesa redonda com os palestrantes

12h: Almoço

13H30: TIRANDO DÚVIDAS NA PRÁTICA

1 – Estação Barraginhas. Márcio Menegussi Menon. Atílio Vivacqua – ES.

2 – Estação utilização da irrigação em pastagem. Gestor Ruy Padula. Araçatuba – SP

3 – Estação sistema de recria intensiva à pasto (RIP) em pastagem irrigada. Engenheiro agrônomo e proprietário Flávio Gil e José Francisco Gil.

15h30: Encerramento

FOTO ILUSTRATIVA EMBRAPA

.