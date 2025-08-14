Adamantina é selecionada para receber 40 casas populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades do Governo Federal anunciou, na última sexta-feira (8), a lista de municípios contemplados na nova seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida, por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – MCMV-Urbano Sub50 (FNHIS). Entre eles, Adamantina foi selecionada para receber 40 casas populares destinadas a famílias de baixa renda.

A medida faz parte de um pacote que beneficiará mais de 2,7 mil municípios com até 50 mil habitantes, totalizando aproximadamente 60 mil novas unidades habitacionais no país.

De acordo com o Ministério das Cidades, cada município teve direito a inscrever apenas uma proposta e identificar um terreno viável para a construção do empreendimento.

O valor máximo de repasse por unidade será de R$ 140 mil, conforme estabelece a Portaria MCID nº 892, publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Nesta etapa, os municípios têm até 12 de setembro para cadastrar as propostas na plataforma TransfereGov, e até 10 de março de 2026 para apresentar toda a documentação necessária à contratação junto à Caixa Econômica Federal.

Além de Adamantina, outras cidades da região também foram contempladas: Dracena, com 40 casas; Osvaldo Cruz, com 50; Flora Rica, com 20; Inúbia, com 10; Irapuru, com 20; Junqueirópolis, com 20; Mariápolis, com 20; Monte Castelo, com 20; Pacaembu, com 20; Parapuã, com 20; Sagres, com 20; Salmourão, com 20; Santa Mercedes, com 20; e Tupi Paulista com 14 moradias.

“Essa seleção vai atender municípios com população abaixo de 50 mil pessoas em todas as partes do Brasil. Em todo esse processo foram observados os requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social, entre outros itens, sempre com foco na qualidade de vida da população que vai ser beneficiada pelas novas moradias”, destacou o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo.

Por Folha Regional Adamantina – Foto: Ilustrativa

