Acidente grave entre carreta e carro em rodovia deixa motorista ferido

Na manhã desta quinta-feira (14), um grave acidente foi registrado na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), na altura do km 120, próximo à balança e à Usina de Dracena, em trecho de pista simples.

A colisão envolveu um caminhão e um veículo de passeio Fiat Uno, personalizado e pertencente a uma empresa do ramo de desentupidora, com placas de Marmeleiros/PR. O impacto deixou o carro completamente destruído e provocou danos consideráveis no caminhão.



O motorista do Uno foi socorrido com diversos ferimentos pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Dracena.



De acordo com informações preliminares, um segundo caminhão, que não parou para prestar socorro, estaria realizando uma ultrapassagem no momento do acidente. O veículo de passeio, ao tentar desviar, acabou colidindo com o primeiro caminhão.



A Polícia Rodoviária esteve no local para controlar o tráfego e apurar as circunstâncias do acidente. O caso segue em investigação.