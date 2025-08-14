FAI firma parceria com AEAANAP e Lar Cristão para projeto acadêmico de melhorias nas instalações

O Centro Universitário de Adamantina – FAI, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (AEAANAP) e o Lar Cristão de Adamantina firmaram, nesta semana, um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de desenvolver um desafio acadêmico voltado à melhoria, adequação e expansão das instalações do Lar Cristão. A iniciativa vai mobilizar alunos do curso de Engenharia Civil da FAI, que terão a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos em um projeto de impacto social.

A reunião de assinatura contou com a presença do reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, do presidente da AEAANAP André Luiz Borrasca, do presidente do Lar Cristão Sebastião Luiz Torturello, da diretora Bibiana Pereira dos Santos Chavo, do conselheiro do CREA-SP Eng. Daniel Roubles, do tesoureiro do Lar Alcio Ikeda e do coordenador do curso de Engenharia Civil Osmar Pereira da Silva Junior.

Além disso, o CREA-SP já está trabalhando na elaboração do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a instituição, etapa essencial para a segurança e regularização do espaço.

Para o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a ação reforça o papel social da universidade. “Este projeto representa a essência da FAI: unir ensino, pesquisa e extensão em prol da comunidade. É uma oportunidade única para nossos alunos desenvolverem soluções reais e, ao mesmo tempo, contribuírem para melhorar a vida de quem mais precisa”, destacou o reitor.

O coordenador do curso de Engenharia Civil, Osmar Pereira da Silva Junior, destaca o valor acadêmico da parceria. “A vivência prática é fundamental na formação dos engenheiros. Esse desafio permitirá aos nossos estudantes lidar com demandas reais, aplicar técnicas aprendidas em sala de aula e propor soluções criativas e sustentáveis”, explicou o coordenador.

A iniciativa faz parte do programa de extensão “Engenharia Civil e Comunidade Adamantinense: Construindo Juntos”, e reforça o compromisso institucional de formar profissionais qualificados, engajados e socialmente responsáveis.

Por Jesana Lima

