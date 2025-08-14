Boate está confirmada entre as atrações da ExpoVerde 2025, segundo comissão organizadora

Entre as diversas atrações previstas para a ExpoVerde 2025 – 33ª Feira do Verde e Exposição Agropecuário, Comercial e Industrial de Adamantina, a comissão organizadora confirmou ao portal Adamantina Net nesta amanhã de quinta-feira (14) que terá a Boate dentro do Recinto Poliesportivo, para que o público possa se divertir após o encerramento da exposição e dos shows principais.

Outra novidade revelada são os shows extras todas as noites em palco (s) montado em meio à área de exposição e praça de alimentação, garantindo a animação durante a exposição e antes de os artistas se apresentarem na arena.

A ExpoVerde 2025 ocorre de 4 a 7 de setembro (quinta-feira a dominfo) e traz como tema “Nós somos o campo!”.

O maior evento gratuito do Oeste Paulista trará como as grandes atrações musicais: Fiduma & Jeca (quinta-feira), Marcos & Belutti (sexta-feira), Felipe Araújo (sábado) e Traia Véia (domingo).

Por Ricardo Bispo

