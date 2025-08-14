Prefeitura de Adamantina realiza reunião com comissão organizadora do desfile cívico-militar

A concentração tem início às 8h30, a incorporação a bandeira começa Às 9h e a previsão é que o deslocamento inicie às 9h15.
O tema escolhido para este é Brasil de todos e para todos. A estimativa é que passem pela avenida mais de 1800 participantes.
Participaram do encontro: o cabo PM Ebeling, os secretários Ana Queila Zanardo, Beth Meirelles, Carlos Barbosa e Wilson Alcântara; capitão da PM Bressan e o cabo Fortunato, Joany da Polícia Civil, João Gasparato da secretaria de Planejamento, Ana Flávia Duarte da secretaria de Obras, Natacha Dominato da secretaria de Gabinete, o sargento do Tiro de Guerra Souto e o maestro da BAMAD Valter Negrini.
A comissão definiu que o desfile terá algumas atrações em frente ao Paço Municipal com a BAMAD, algodão doce e pipoca, brinquedos infláveis e, ainda, as viaturas das polícias que estarão no local ao término do desfile. Além disso, durante o deslocamento estará presente o canil da Polícia Militar.
Na próxima quarta-feira(20), a partir das 8h30 na Biblioteca Municipal “Jurema Citeli” será realizado uma reunião com os representantes de cada uma das instituições já confirmados.