Atropelada em Adamantina, idosa não resiste e acaba morrendo

Faleceu na tarde desta quinta-feira (14) a idosa que havia sido atropelada por uma motocicleta na noite de ontem (13), no cruzamento da Alameda Padre Nóbrega com a Rua General Isidoro, em Adamantina.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, com apoio da ambulância municipal, a vítima apresentava estado de saúde extremamente grave. De acordo com as informações apuradas pela equipe do Adamantina NET, ela foi atingida por uma moto e sofreu um trauma craniano severo, além de outros ferimentos pelo corpo.



A idosa foi estabilizada no local, encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina e permaneceu sob cuidados intensivos. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu aos ferimentos.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e, posteriormente, liberado à família para a realização do velório e sepultamento.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias e responsabilidades pelo acidente.

Por: Redação

