Liga Amadora de Basquete movimenta Adamantina com campeonato neste domingo

A paixão pelo basquete ganhou força em Adamantina em 2025, com a criação da Liga Amadora de Basquete de Adamantina (LABA). Idealizada por um grupo de amigos, a iniciativa nasceu com o objetivo de reunir praticantes e apaixonados pela modalidade, criando um espaço de competição, integração e desenvolvimento do esporte.

Segundo Lucas Rocha Hollo Meidas, fundador da Liga, a ideia surgiu para dar mais vida ao basquete local. “Queríamos um espaço onde qualquer um pudesse jogar, competir, conhecer gente nova e viver o clima de campeonato. Nosso objetivo é mostrar que, mesmo no amador, dá pra ter organização, nível alto e muita diversão”, destaca.

Hoje, a LABA conta com jogadores de Adamantina e cidades vizinhas, de diferentes idades e experiências. Pedro Zangirolami, também fundador, reforça o caráter inclusivo da Liga. “Aqui não tem frescura: veterano ou iniciante, todo mundo é bem-vindo. Organizamos campeonatos e eventos abertos, e sempre aparece gente nova”.



Ao longo do ano, a Liga promove campeonatos, torneios rápidos como o 3×3 e o de arremesso de três pontos, amistosos, treinos abertos e até clínicas para incentivar novos atletas. Felipe Vieira, responsável pelo marketing da LABA, destaca que o clima vai muito além da competição. “LABA também é amizade. Sempre tem aquele momento de resenha fora da quadra”.

CAMPEONATO NESTE DOMINGO

Neste domingo (17), a partir das 8h, no campus III da FAI (Centro Universitário de Adamantina), a Liga realiza a segunda edição de seu campeonato principal, reunindo equipes de várias cidades da região. A programação começa cedo, com jogos da fase de grupos, mata-mata e final, além de música, sorteio de brindes e espaço para o público acompanhar as partidas.



“A entrada é gratuita e todo mundo está convidado para assistir, torcer e vibrar. Vai ser um dia inteiro de basquete e energia boa”, afirma Lucas.



Mais do que um evento esportivo, os organizadores ressaltam o espírito colaborativo da iniciativa.

“O LABA é feito pela galera, para a galera. É oportunidade pra se desafiar, evoluir e criar memórias na quadra. Não é só sobre ganhar, é sobre viver o basquete”, resume Pedro.

A mensagem final é de agradecimento. “A energia do público e dos jogadores é o que faz tudo valer a pena. Entrem na quadra com raça e respeito, e tragam a torcida. O basquete de Adamantina está crescendo, e todo mundo faz parte dessa história”, conclui Lucas.

Por: Impacto Notícias



