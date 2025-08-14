ETEC promove palestra inspiradora com Jonas Bonassa “Sabiá” sobre Marketing do Rádio

A ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente, por meio de sua classe descentralizada na Escola Helen Keller, promoveu recentemente uma palestra que marcou os alunos pela inspiração e troca de experiências. O encontro foi conduzido por Jonas Bonassa, o conhecido “Sabia”, empresário e comunicador do Grupo Joia de Comunicação (Rádio Brasil FM 92,5, Nativa FM e 93 FM).

Com o tema “Marketing do Rádio”, Sabiá apresentou um bate-papo dinâmico e motivador, unindo conceitos de comunicação, marketing pessoal e social. Ele destacou que as estratégias utilizadas no rádio também podem ser aplicadas no dia a dia, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Segundo o palestrante, o marketing vai muito além da venda de produtos. “O marketing não é só sobre vender produtos, mas sobre vender ideias, atitudes e valores. Tudo começa por como a gente se vê e como quer ser visto no mundo”, afirmou Sabiá, incentivando os estudantes a refletirem sobre sua imagem, comunicação e atitudes.

Durante a conversa, foram abordados temas como propósito de vida, escolhas profissionais, comportamento ético e a influência do rádio e das redes sociais na construção da identidade pessoal e profissional. De forma leve e envolvente, Sabiá compartilhou histórias reais, lições de superação e estratégias para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

A recepção por parte dos alunos foi de entusiasmo e inspiração. Muitos relataram que a palestra os motivou a repensar seus caminhos e a enxergar o marketing como uma ferramenta poderosa de autodesenvolvimento.

A direção da ETEC destacou a relevância de iniciativas como essa, que unem teoria, prática e vivência humana. “Momentos assim contribuem para formar profissionais mais conscientes, preparados e alinhados com as exigências do mundo moderno”, ressaltou a instituição.

