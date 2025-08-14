FAI promove Treinamento Funcional Inclusivo para crianças e adolescentes

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) está oferecendo, no Campus III, um Treinamento Funcional Inclusivo voltado para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. A iniciativa busca trabalhar, de forma integrada e lúdica, aspectos essenciais para o desenvolvimento físico, como força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação, velocidade e resistência.

As aulas são conduzidas pelo professor Me. Fabiano Montagnoli e acontecem às segundas e quartas-feiras, às 17h. O projeto tem como diferencial o caráter inclusivo, permitindo que participantes com diferentes níveis de habilidade e necessidades possam se envolver nas atividades, promovendo a saúde, a socialização e o bem-estar.

Segundo o Prof. Me. Fabiano, o método aplicado vai além do simples exercício físico, explorando atividades dinâmicas e divertidas que estimulam as capacidades motoras e cognitivas, favorecendo o desenvolvimento global dos participantes.

Interessados podem obter mais informações diretamente no local e no horário de treino.

Por Jéssica Nakadaira

