Câmara pede restauração e funcionamento da iluminação no pontilhão e trevo principal

Com a justificativa de que “moradores dos bairros Parque do Sol, EcoVille e Residencial Aliança utilizam diariamente o pontilhão do trevo principal – trevo da santa – para se deslocar a pé, compartilhando o espaço com veículos de diversos portes, sendo assim a ausência de iluminação agrava os riscos à integridade física dos pedestres”, foi apresentada a Indicação nº 295/25 na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada segunda-feira (4).

No documento, os autores – Daniel Fabri e Aguinaldo Galvão – que a Prefeitura de Adamantina acione a concessionária Eixo SP, responsável pela SP-294, para a restauração e pleno funcionamento da iluminação pública na passagem abaixo dos viadutos, bem como nos demais pontos do trevo que se encontram às escuras.

“Os moradores já enfrentam a falta de passarela ou dispositivo adequado de travessia segura. Dessa forma, solicitamos com urgência uma solução efetiva, garantindo melhores condições de mobilidade e segurança aos moradores da região”, acrescentam os os legisladores.

Após a apresentação no plenário da Câmara, a Indicação foi encaminhada para a Prefeitura com o objetivo de serem tomadas as providências solicitadas.

Por Folha Regional Adamantina

