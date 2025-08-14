DRA. ROBERTA BENTO: excelência em endocrinologia

Com mais de 10 anos de atuação em endocrinologia e metabolismo, a Dra. Roberta Bento se destaca por unir conhecimento técnico, escuta atenta e atendimento humanizado. Seu compromisso vai além de tratar sintomas: ela busca compreender o paciente em sua totalidade.

Atuando com ética, empatia e presença, Dra. Roberta atende tanto na rede pública quanto privada, com especial atenção a pacientes em situação de vulnerabilidade. Sua abordagem acolhedora faz dela referência no cuidado de condições hormonais e metabólicas, oferecendo um olhar respeitoso e individualizado a cada caso.

Especialidades tratadas: diabetes, doenças da tireoide, obesidade, menopausa e andropausa; distúrbios do crescimento e da puberdade; doenças da adrenal, hipotálamo e osteometabólicas; acompanhamento de pacientes transgêneros, com escuta e respeito.

Os atendimentos, com agendamento, são realizados na Clínica Vitorino, localizada na rua Josefina Dall Antônia Tiveron, 247 – centro em Adamantina. WhatsApp: (18) 99705-0154

Por Folha Regional Adamantina

