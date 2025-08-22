Nas penalidades América FC é o campeão do Campeonato Interno do Banespinha

Em jogo eletrizante de várias oportunidades de gols desperdiçadas entre as duas equipes na grande final do Campeonato Interno do Banespinha de Futebol Médio de Adamantina, o América F.C e Amazonas FC. não mexeram no placar no tempo normal e ficaram no empate sem abertura de contagem (0x0) resultado que levou a disputa final para as penalidades .

Nas penalidades o América FC teve mais eficiência e sagrou-se campeão, com o último penalty sendo bem convertido pelo jogador Muriel anotando o gol do titulo.

A disputa final do 5° Campeonato Interno Adriano Machert do Banespinha de Futebol Médio de Adamantina foi realizado no sábado (16)

PREMIADOS

Foram premiados pela organização

–ARTILHEIRO

Mateus (CRB FC) 06 gols

–GOLEIRO

Glaysom (Amazonas FC)

-3° LUGAR

CRB FC

-4° LUGAR

AVAI FC

ARBITRAGEM

Rauiri Miranda

ORGANIZAÇÃO

Turma dos treinamentos aos sábados do Clube do Banespinha/Adamantina

Por: Jair Kbça Fontes de Informações: Vinicius Calori – Foto Cedida: Rita Nery

.