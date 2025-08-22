Nas penalidades América FC é o campeão do Campeonato Interno do Banespinha

Em jogo eletrizante de várias oportunidades de gols desperdiçadas entre as duas equipes na grande final do Campeonato Interno do Banespinha de Futebol Médio de Adamantina, o América F.C e Amazonas FC. não mexeram no placar no tempo normal e ficaram no empate sem abertura de contagem (0x0) resultado que levou a disputa final para as penalidades .
Nas penalidades o América FC teve mais eficiência e sagrou-se campeão, com o último penalty sendo bem convertido pelo jogador Muriel anotando o gol do titulo.
A disputa final do 5° Campeonato Interno Adriano Machert do Banespinha de Futebol Médio de Adamantina foi realizado no sábado (16)
PREMIADOS
Foram premiados pela organização
–ARTILHEIRO
Mateus (CRB FC) 06 gols
–GOLEIRO
Glaysom (Amazonas FC)
-3° LUGAR
CRB FC
-4° LUGAR
AVAI FC
ARBITRAGEM
Rauiri Miranda
ORGANIZAÇÃO
Turma dos treinamentos aos sábados do Clube do Banespinha/Adamantina
Por: Jair Kbça Fontes de Informações: Vinicius Calori – Foto Cedida: Rita Nery
.