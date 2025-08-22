Maratonista Adamantinense é bicampeão em prova em Lodrina-PR

Pela segunda vez o maratonista adamantinense Marcelo Henrique Rocha, funcionário da agência dos Correios de Adamantina, subiu ao pódio sagrando-se campeão da Ultra 100Km Night Run Zerão, com o tempo 8:35 ’59’

A maratona que contou com a participação de competidores de vários estados brasileiros foi realizada no sábado (16) em Londrina PR.

Vale destacar que Marcelo Rocha já havia conquistado o titulo de campeão na mesma prova no ano passado, sendo que desta forma sagrou-se bicampeão.

O atleta Marcelo Rocha não só participou e conquistou o título e teve ainda vários alunos de sua equipe participando da competição.

80KM

Roberto/ Dracena

1° Lugar

-40KM

Valdeir Gutierrez

9° Lugar Geral –

4: 01’46’

-20KM

Lincoln Brasil Granado- 18° Lugar Geral

1:54 ’24’

APOIO DE PATROCÍNIO

O maratonista ainda está na luta de buscar apoio de patrocínio para despesas de transporte, alimentação e medicamentos nas viagens.

Por: Jair Kbça

.