Maratonista Adamantinense é bicampeão em prova em Lodrina-PR

Pela segunda vez o maratonista adamantinense Marcelo Henrique Rocha, funcionário da agência dos Correios de Adamantina, subiu ao pódio sagrando-se campeão da Ultra 100Km Night Run Zerão, com o tempo 8:35 ’59’
A maratona que contou com a participação de competidores de vários estados brasileiros foi realizada no sábado (16) em Londrina PR.
Vale destacar que Marcelo Rocha já havia conquistado o titulo de campeão na mesma prova no ano passado, sendo que desta forma sagrou-se bicampeão.
O atleta Marcelo Rocha não só participou e conquistou o título e teve ainda vários alunos de sua equipe participando da competição.
80KM
Roberto/ Dracena
1° Lugar
-40KM
Valdeir Gutierrez
9° Lugar Geral –
4: 01’46’
-20KM
Lincoln Brasil Granado- 18° Lugar Geral
1:54 ’24’
APOIO DE PATROCÍNIO
O maratonista ainda está na luta de buscar apoio de patrocínio para despesas de transporte, alimentação e medicamentos nas viagens.
Por: Jair Kbça
.