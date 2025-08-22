Academia DG Sports conquista título da Copa Corinthians de Presidente Venceslau

A garotada da Escolinha de Futebol DG Sports de Adamantina fez história na Copa Corinthians de Futebol de Base, disputada em Presidente Venceslau, ao levantar o troféu de campeão da categoria sub-13.

A campanha da equipe adamantinense foi impecável: 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, garantindo o título de forma invicta.

O time não apenas levantou a taça, mas também mostrou um futebol sólido e equilibrado, sendo dono do melhor ataque da competição, com 20 gols marcados, e da melhor defesa, sofrendo apenas 1 gol em toda a campanha.

O desempenho coletivo de alto nível ainda rendeu prêmios individuais:

-Artilheiro da competição: Antônio Rocha

-Goleiro menos vazado: Luis Felipe Sakai

A conquista valoriza o trabalho realizado pela comissão técnica, atletas e famílias, que apoiaram durante toda a competição.

A campanha reafirma a força da formação de base da escolinha da Academia DG Sports, mostrando talento, disciplina e espírito de equipe.

Por: Jair Kbça – Fotos e Fontes: Ass. Imprensa DG Sport

