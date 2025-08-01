1ª Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina restam poucas vagas

A SELAR (Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina) através do secretário de esportes Luis Alexandre Hagui “Xandy” e o diretor Luciano Netto, comunica aos dirigentes de equipes de Adamantina e cidades vizinhas que restam poucas vagas para o preenchimento das equipes que irão participar da 1° Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina

INSCRIÇÕES

As inscrições estão sendo feita na sede da Selar, localizada atrás do Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

COMUNICADO

A Selar comunica aos dirigentes que não estão sendo aceitas inscrições de dirigente de equipes por mensagens de WhatsApp e ligação.

Maiores informações (18) 3522 4312

Por Jair Kbça – Foto: Ilustrativa

