Câmara pede informações sobre a pista de Atletismo que será construída com recurso de R$ 3,5 milhões

Com uma das justificativas de que “o investimento representa um marco para a infraestrutura esportiva local, capaz de atender atletas de diferentes níveis e também a comunidade em geral”, foi apresentado na última sessão ordinária da Câmara Municipal o Requerimento nº 157/2025 que solicita informações sobre a pista de Atletismo que será construída com o recurso de R$ 3,5 milhões conquistados neste ano pela Administração José Tiveron junto ao Governo do estado de São Paulo.

“Há duas principais tipologias de pista padrão — a pista outdoor (livre) de 400 m e a pista indoor (coberta) de 200 m — e que a escolha impacta diretamente no uso, custo, manutenção e oferta à população. Qual modelo será executado? Qual a justificativa técnica para a escolha do modelo, considerando os usos previstos (treinos escolares, competições oficiais, lazer, treinamentos de alto rendimento, entre outros)?”, questionam os autores do pedido (Daniel Fabri, Mary Alves, Aguinaldo Galvão, Gabi Calil, Marta Almeida e Cid Santos).

A pista, ainda segundo os vereadores, deve atender de forma abrangente às diversas modalidades do atletismo, por isso eles também perguntaram se será projetada para atender todas as modalidades (corridas de velocidade, meio fundo, fundo, saltos, arremessos e lançamentos).

“Qual a estimativa de custo total de instalação e da manutenção anual da pista, incluindo limpeza, reparos e reposição do piso? Essas informações visam assegurar total transparência, adequado planejamento técnico e garantir que o investimento atenda de maneira plena e democrática às necessidades da população e do esporte adamantinense”, completaram.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade na Câmara e encaminhado para a Prefeitura fornecer as informações solicitadas.

Por Folha Regional Adamantina

