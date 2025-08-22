ADPM de Adamantina sediará as semifinais da Copa Alta Paulista de Veteranos no domingo

A praça de esporte da A.D.P.M (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) será sede das semifinais da 18° edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de anos de Futebol Médio de Lucélia.
O campeonato que vem se desenvolvimento desde março, chegou a reta final com grandes confrontos. Agora ficaram as 4 equipes que farão as semifinais duas de Adamantina (San Rema e Parque Iguaçu), Inubia Paulista e CME de Osvaldo Cruz.
As semifinais acontecerão neste domingo (24) à partir das 9h15, com dois confrontos
No primeiro confronto, a CME de Osvaldo Cruz FC do técnico João da Água enfrenta Paulista Veiculos / Parque Iguaçu FC Adamantina/ HB Auto Peças/ Tavone Transportes do técnico Rubira.
No segundo confronto o Lobos F.C/ Inúbia Paulista do técnico Lucas Paraiba enfrenta o líder, invicto e 100% de aproveitamento o San Remo E.C / Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista/Zé Valente/Paulão Construtor/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bambu Construtor/ Edilson Bicalho do técnico Durvalino Dú.
ARBITRAGEM
Claudemir Tureba
MESÁRIO
Marcel Bussi
ORGANIZAÇÃO
Liga Luceliense de Futebol da Alta Paulista
Direção: Osvaldo da Silva “Pexeiro” e Vinícius Bussi.
Por: Jair Kbça
.