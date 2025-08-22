Motorista de carreta que prensou carro e matou advogado cochilou ao volante

Um vídeo da cabine da carreta que prensou um carro contra outro veículo e provocou a morte de um advogado mostra que o motorista, de 58 anos, cochilou ao volante. Ele disse à polícia que o freio falhou e por isso não conseguiu parar a tempo de evitar a batida na Rodovia Washington Luís (SP-310), por volta de 17h de quarta-feira (20), em São José do Rio Preto (SP).
No vídeo, obtido com exclusividade pelo g1, é possível ver o motorista Aureliano Antonio Messias, de 58 anos, cochilando no momento em que a carreta avança e sobe em cima do carro. O motorista do automóvel Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, morreu no local. Ele era o único ocupante do veículo.
O advogado da empresa, Gabriel Bio Rabinovici, na qual o motorista presta serviços e responsável pela carreta, enviou uma nota à reportagem nesta quinta-feira (21) na qual diz que, ao contrário do relatado à polícia pelo motorista de que houve falha no freio, o veículo estava em “perfeitas condições de manutenção, com todos os sistemas de segurança e freios funcionando normalmente”.
O corpo de Gláucio será velado em Mirassol nesta quinta-feira (21), às 20h. O enterro será na sexta-feira (22), no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, às 14h.
O acidente envolveu quatro veículos, sendo o carro e três carretas. O trânsito ficou interditado e, depois de mais de cinco horas, foi liberado, já no fim da noite.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e vai ser investigada pela Polícia Civil. A carreta vai ser periciada.
Por Desirèe Assis, João Pedro Maciel*, Eduardo Ribeiro Jr., g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Reprodução/TV TEM