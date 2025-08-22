Motorista de carreta que prensou carro e matou advogado cochilou ao volante

Um vídeo da cabine da carreta que prensou um carro contra outro veículo e provocou a morte de um advogado mostra que o motorista, de 58 anos, cochilou ao volante. Ele disse à polícia que o freio falhou e por isso não conseguiu parar a tempo de evitar a batida na Rodovia Washington Luís (SP-310), por volta de 17h de quarta-feira (20), em São José do Rio Preto (SP).