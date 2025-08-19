Close Menu
Geral

Motorista morre após capotar carro em estrada municipal do interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um homem de 58 anos morreu na tarde deste domingo (17) em um acidente de carro no km 8 da estrada municipal José Benedito Dalben, em Lençóis Paulista (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro capotou e o motorista foi projetado para fora do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte da vítima foi constatada no local. A identidade do motorista não foi divulgada.

Acidente em Lins

E em outro acidente registrado também no domingo, um motociclista de 30 anos morreu após pilotar na contramão e bater em uma árvore em Lins (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado no bairro Real Parque e não havia marcas de frenagem ou envolvimento de outro veículo. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi ao local e realizou o resgate da vítima, identificada como Anderson Gonçalves Neves.

O motociclista chegou a ser encaminhado para a Santa Casa de Lins, onde foi constatado a morte dele.

Por g1 Bauru e Marília – Foto: Facebook/reprodução

Share.