Motorista morre após capotar carro em estrada municipal do interior de SP

Um homem de 58 anos morreu na tarde deste domingo (17) em um acidente de carro no km 8 da estrada municipal José Benedito Dalben, em Lençóis Paulista (SP).
De acordo com o boletim de ocorrência, o carro capotou e o motorista foi projetado para fora do veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte da vítima foi constatada no local. A identidade do motorista não foi divulgada.
Acidente em Lins
E em outro acidente registrado também no domingo, um motociclista de 30 anos morreu após pilotar na contramão e bater em uma árvore em Lins (SP).
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado no bairro Real Parque e não havia marcas de frenagem ou envolvimento de outro veículo. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi ao local e realizou o resgate da vítima, identificada como Anderson Gonçalves Neves.
O motociclista chegou a ser encaminhado para a Santa Casa de Lins, onde foi constatado a morte dele.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Facebook/reprodução