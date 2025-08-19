Close Menu
Acidente mata médica, tio e sobrinho em rodovia no interior de SP

AdamantinaNET

Três pessoas morreram após dois carros baterem de frente na Rodovia Orlando Prado Diniz Junqueira, em Morro Agudo (SP), na tarde deste domingo (17).

Segundo boletim de ocorrência, a colisão envolveu um Toyota Corolla e um Chevrolet Onix, por volta das 15h.

Com o impacto, o Corolla pegou fogo. Ele era conduzido por uma médica de 35 anos. Já no Onix estavam um homem de 43 anos e um sobrinho dele, um adolescente de 17 anos. Os três morreram na hora.

  • Maria Vitoria Ferrari Marques Nogueira – 35 anos
  • Geraldo Pereira Barbosa – 43 anos
  • Caique Santos da Silva – 17 anos

Por conta do acidente, a rodovia ficou interditada até a noite, e o trânsito foi desviado para o acostamento.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias da colisão, com auxílio da perícia.

 

Por EPTV e g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: Redes sociais

 
